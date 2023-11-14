يواصل المنتخب الوطني تحت 23 عاماً معسكره الإعدادي في الخبر تحت قيادة المدرب سعد الشهري، وذلك من يوم أمس (الإثنين) إلى (الثلاثاء) القادم، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، وركز مدرب منتخبنا الوطني على الجانبين اللياقي والفني.هذا وتستضيف مدينة الخبر السعودية الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً بمشاركة منتخبات قطر، الأردن، أستراليا، بالإضافة إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، وذلك خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء القادمين.وتشهد الدورة الدولية الودية إقامة 4 مباريات، إذ يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني الساعة (4:00) عصر السبت القادم، الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي الساعة (7:00) مساء، وتقام الثلاثاء القادم مباراتان، إذ يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي (4:00) عصراً، فيما يتواجه منتخبا قطر والأردن الساعة (7:00) مساء، وستقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.يذكر، أن الدورة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات الأخضر، قبل المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).