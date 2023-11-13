بدأ المنتخب الوطني تحت 23 عاماً معسكره الإعدادي في الخبر، ويتخلله خوض «الأخضر الأولمبي» مباريات ودية دولية مع منتخبات قطر، الأردن وأستراليا، وذلك خلال الفترة من اليوم (الإثنين) إلى (الثلاثاء) 21 من نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.وانتظم 27 لاعباً بالمعسكر الحالي في الخبر بعد اختيارهم من المدرب الوطني سعد الشهري، وهم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، أحمد أبو راسين، محمد أبو الشامات، أحمد الجليدان، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، محمد اليامي، محمد سليمان، ماجد قشيش، حسين الصبياني، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبدالملك العييري، عبدالإله هوساوي، زياد الجهني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، يزيد جوشان، حسن العلي، ومشاري النمر.يذكر، أن منتخبنا الوطني تحت 23 عاماً تأهل لكأس آسيا 2024 في قطر بعد تصدره المجموعة الـ10، ضمن التصفيات التي استضافها في مدينة أبها سبتمبر الماضي، والتي ضمت إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.