أجرى المنتخب السعودي أول تدريباته مساء أمس (الأحد)، على الملعب الرديف بنادي الفتح بالأحساء، وركز المدرب مانشيني على الجانب اللياقي والبدني للاعبين في الحصة التدريبية المغلقة أمام وسائل الإعلام.وسيبدأ المدرب مانشيني اليوم (الإثنين)، في تنفيذ مخططاته الفنية وتطبيق اللاعبين للجوانب التكتيكية استعداداً لمواجهة منتخب باكستان الخميس القادم الساعة (7:30) مساء على استاد نادي الفتح في الأحساء، ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.من جانب آخر، تقررت مغادرة بعثة الأخضر إلى الأردن الإثنين القادم عبر مطار الأحساء الدولي، استعداداً لمواجهة منتخب الأردن الثلاثاء 21 من نوفمبر الجاري، الساعة (7:00) مساء على استاد عمان الدولي.يذكر، أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.