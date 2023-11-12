رفائيل دوامينا من المواهب الغانية المميزة في خط الهجوم، وُلِد في 12 سبتمبر من عام 1995. في سن 15 عاما انضم إلى نادي ريدبول الغاني المملوك لنادي ريدبول سالزبورغ النمساوي، وبمجرد أن أكمل السن القانوني 18 عاما انتقل إلى النمسا إيماناً بموهبته.بعد موسمين ونصف في النمسا انتقل إلى نادي زيوريخ السويسري في الفترة الشتوية من عام 2017، ساهم فيها بتحقيق الفريق لقبين أحدهما لقب الدوري، مما لفت الأنظار إليه.برايتون الإنجليزي قرر التعاقد معه في صيف 2017 بعدما تم الاتفاق على كل شيء. الصفقة لم تتم حينها بعدما فشل اللاعب في تجاوز الكشف الطبي بسبب مشكلات في القلب، فبقي في زيوريخ لموسم إضافي تألق فيه أيضا.في 2018 قرر نادي ليفانتي الاستثمار في موهبته وتعاقد معه بصفقة تعتبر الأغلى في تاريخ النادي (6 ملايين يورو) وبعقد امتد لأربع سنوات. بعد موسم لم يظهر فيه بالشكل المطلوب في الليغا الإسبانية، تمت إعارته إلى نادي سرقسطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية. في أكتوبر من العام نفسه اكتشف الأطباء سوء حالته الطبية، فقرروا تركيب جهاز لمراقبة حالته وطالبوا باعتزاله لعب كرة القدم مباشرة.دوامينا تجاهل كل هذه النصائح وقرر الذهاب إلى طبيب يعرفه بشكل شخصي في سويسرا، ومن هناك قرر الاستمرار في كرة القدم بعدما ركب جهازا لتنظيم نبضات القلب في بداية عام 2020، لكن ذلك لم يجد نفعاً وفشل في العودة. في صيف 2020، ناديه ليفانتي قرر التعامل معه بإنسانية وفسخ عقده بالتراضي. انتقل حينها دوامينا إلى نادي فايله الدنماركي وتألق معه كثيرا لكن مشكلاته الصحية لا تزال ترهقه. في أكتوبر 2020 عادت له مشكلات القلب، فقرر النادي إيقافه لفترة ومن ثم فسخ عقده.قضى اللاعب الغاني حينها معظم 2021 في العمل كداعية ومبشر مسيحي للأطفال في مدينة فالنسيا الإسبانية، المدينة التي ينتمي لها نادي ليفانتي.لكن الشغف وحب ممارسة اللعبة أعاده مرة أخرى لدوامة الخطر، فقرر في صيف 2021 الانضمام إلى نادي لينز النمساوي في الدرجة الثانية بعقد لمدة موسمين. ومرة أخرى تتكرر الأزمة نفسها في الفترة نفسها من الموسم أكتوبر 2021. انهار في بطولة كأس النمسا وتم تأجيل المباراة وفتح تحقيق انتهى بفسخ عقده ومنعه من اللعب.لم يتوقف دوامينا عن فكرة لعب كرة القدم حتى وإن كانت ستنهي حياته. عاد من جديد للعب كرة القدم وهذه المرة في سويسرا مع نادي اولد بويز بازل في الدرجة الخامسة. تألق معهم مما استدعى نادي بارتيزان الألباني للتعاقد معه في يناير 2023. تمكن حينها من تسجيل 11 هدفاً في موسم 22-23 ليصبح رابع هدافي الدوري واضعاً فريقه في ثالث الترتيب. بدأ هذا الموسم أيضا بداية ممتازة من خلال تسجيل 9 أهداف في 12 جولة، متصدرا قائمة الهدافين وفريقه متصدر الدوري.في 11 نوفمبر 2023 وخلال مباراة فريقه في الدوري الألباني سقط دوامينا على أرضية الملعب بشكل مفاجئ، لكن هذه المرة سقوط أخير لم يستيقظ بعده أبداً، توفي بسبب توقف قلبه عن العمل.