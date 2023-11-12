أعلن الاتحاد السعودي للفروسية إقامة أول بطولة ترويض دولية بالمملكة العربية السعودية على كأس الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك بـ(مقر قفز السعودية - الجنادرية - الرياض) في الفترة من 16-18 نوفمبر وتتكون البطولة من ثلاثة أشواط.وتأتي بطولة الترويض الأولى بعد اعتماد اتحاد الفروسية للعبة الترويض ضمن ألعاب الفروسية التي يشرف عليها.وأقام الاتحاد عدداً من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبين في هذه الرياضة، وعمل بعض الدورات لتدريبهم وتطويرهم ليكون للمملكة تواجد قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى.يذكر أن المملكة حصلت على استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لأول مره بالشرق الأوسط المقرر إقامته في أبريل 2024م، ويحرص اتحاد الفروسية على الاهتمام بجميع ألعاب الفروسية ودعمها، إذ تضم قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الاوتاد والرماية من على ظهر الخيل والترويض.