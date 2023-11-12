أعلن الاتحاد السعودي للتنس اختياره نيوم شريكاً تقديمياً لنهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي ستقام لأول مرة في جدة خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل، في ملاعب داخلية مميزة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.وسيشارك في البطولة، وهي أول حدث رياضي احترافي معتمد يقام في المملكة لمثل هذا النوع من الرياضات وتحمل رسمياً اسم «نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس - المقدمة من نيوم»، ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم في الفئة العمرية 21 عاماً أو أقل، إذ تمثل هذه البطولة التي أقرتها الرابطة العالمية لمحترفي التنس ATP، واستضافها الاتحاد السعودي للتنس، البداية لعقد مدته خمسة أعوام يهدف إلى تسليط الضوء على رعاية المملكة للموهوبين في لعبة التنس من فئة الشباب.وتعتبر البطولة فرصة لعرض المواهب الشابة الاستثنائية في إحدى أكثر الرياضات الراقية والعريقة، كما أنها ستكون بمثابة ساحة لاختبار القواعد والابتكارات، مثل: التحليلات المحسنة داخل اللعبة، والتدريبات خارج الملعب، التي من شأنها المساهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة.من جانبها أعربت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون، عن سعادتها بهذه الشراكة، وقالت ً:«شراكتنا مع الاتحاد السعودي للتنس في بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقامة في جدة يتماشى تماماً مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز أدوار القطاع الرياضي بمختلف مساراته ودعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بمهاراتهم».وأضافت باترسون: «إننا نتطلع بالفعل من خلال هذا الحدث التاريخي إلى مشاهدة منافسات تمزج بين إبداعات الشباب الموهوبين وأحدث الابتكارات».من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني: «يساهم دعم نيوم في تعزيز جهودنا لإقامة بطولة تنس استثنائية في جدة هذا الشهر، ونؤمن أن شراكتنا لا تعني استضافة البطولة في مدينتنا النابضة بالحياة فحسب، بل أيضاً تسهم في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».