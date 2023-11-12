واصل النصر مطاردته للمتصدر الهلال بعد أن تفوق «العالمي» على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدف. واستعاد الأخدود نغمة الانتصارات على حساب ضيفه الحزم بهدفين لهدف، فيما انتهت مواجهة الفيحاء والاتفاق بالتعادل السلبي دون أهداف، في ختام لقاءات الجولة الـ١٣ من دوري روشن السعودي.على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، انتصر النصر على مضيفه الوحدة بنتيجة ٣/ ١. أحرز أهداف النصر أليكس تيليس (د:١١) وعبدالإله العمري (د:٣٩) وكريستيانو رونالدو (د:٤٩)، فيما جاء هدف الوحدة عن طريق أنسليمو (د:٨١)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ٣١ في وصافة الدوري، فيما تلقى الوحدة الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند ١٦ نقطة في المركز التاسع.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، حقق الأخدود فوزاً مستحقاً على ضيفه الحزم بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الأخدود مهاجمه ليندر تاوامبا (د:٢٠، ٩٠+٣)، فيما جاء هدف الحزم عن طريق لاعبه توزي (د:٩٠+٧)، وشهد اللقاء حصول لاعب الأخدود حمد آل منصور على بطاقة حمراء بعد بصقه على زميله الحارس باولو فيتور. وبهذه النتيجة يحقق الأخدود الفوز الثالث ويصل للنقطة العاشرة في المركز الـ١٦، فيما تلقى الحزم الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ١٨ (الأخير).وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، خرج الفيحاء وضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحقق الاتفاق تعادله الرابع ويصل للنقطة الـ٢٢ محتلاً المركز السابع، فيما حقق الفيحاء التعادل السابع ووصل للنقطة الـ١٦ في المركز الثامن.