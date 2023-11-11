وجه لاعب الهلال السابق سامي الجابر رسالة لجماهير الزعيم بعد مواصلة تقديم الفريق الهلالي النتائج المميزة هذا الموسم، وذلك عبر منصة «اكس»، وأفرد لها عنواناً باسم «غداً يتعثر الزعيم»، كتب فيها: «وقبل أن يحدث هذا التعثر لا سمح الله يجب أن يسأل كل محب هلالي نفسه، هل يستطيع فريق في العالم أن يواصل اللعب بنفس القوة وتحقيق نتائج إيجابية، الإجابة البديهية (لا)».

وأضاف: ‏«في بداية الموسم ظهر الهلال بشكل لم يرض عشاقه، واختلف المدرج الأزرق بين (عاشق قلق على فريقه ومتسرع في أحكامه) و(عاشق قلق ولكنه متفائل يرى النور في نهاية النفق). دارت رحى المنافسات في وقت يرى الكثير أن مرمى الهلال سهل المنال. بالثقة والاستقرار والعمل الجاد تقترب فترة التوقف الثانية، والهلال في آخر 11 مباراة لا يستقبل إلا هدفا وحيدا».

وتابع: «‏عندما يحدث التعثر سيكون دور المدرج الفخم المحافظة على ثقتهم بفريقهم ونجومه والابتعاد عن ما يزعزع استقرار الفريق. هذا دورهم الأصيل وما يستطيعون دعم هلالهم من خلاله. ‏ليبقى العمل الجاد بيد من هم بداخل النادي وقد أثبتوا جميعاً أنهم على قدر عالٍ من الاحترافية. الرئيس فهد بن نافل، والمدير فهد المفرج خرجا بوقت مناسب وتحدثا مع المدرج، وكان هذا الخروج مؤثراً جداً وجاء بنتائجه مستقبلاً. يجب أن لا يضطرا للخروج لمدرج يثق بهم. فقط دعوهم يعملون بهدوء».

وختم الجابر رسالته: ‏«مدرب الفريق خيسوس رغم كل ما تعرض له من نقد، يظهر في كل مرة بشخصية هادئة عدا عندما يكون على خط التماس وأمام دكة الفريق فهو انفعالي لا يقبل الخطأ.

‏نجوم الفريق مع كل الضغوط البدنية تحملوا الكثير من المصاعب ورسموا الفرح لمدرجهم، أنصفوهم بالدعم وامنحوهم الثقة والاستقرار. ‏إلى المدرج الفخم، سيتعثر الفريق وعندها كونوا كما أنتم دائماً عوناً له للتماسك والوقوف بقوة سريعاً».