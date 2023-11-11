واصل الحارس الهلالي المغربي ياسين بونو، تألقه مع فريقه الهلال وواصل تحقيق الأرقام القياسية ، عقب وصوله إلى «الكلين شيت» رقم 7، حيث تمكن الأسد المغربي من الحفاظ على نظافة شباكه من جديد مع فريقه الهلال ، وذلك خلال لقاء فريقه أمام فريق التعاون مساهماً في فوز فريقه بهدفين دون رد ضمن الجولة 13 من دوري روشن،حيث تصدى لأكثر من هجمة خطيرة على مرماه مانعاً تسجيل أي هدف، وكانت المباريات التي لعبها دون ولوج أي هدف في مرماه كانت أمام الرائد والاتفاق والشباب والأخدود والخليج والفتح والتعاون .يذكر أن الحارس «بونو» قد حاز على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن خلال الشهر الماضي.