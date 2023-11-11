وجه نجوم كتيبة الزعيم رسالة الى جماهيرهم الوفية مفادها «ممنوع كلمة هاردلك»، نظير مواصلة الفريق الاول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وعدم التعرض لأي خسارة حتى نهاية مواجهة اليوم أمام التعاون، التي انتهت بهدفين دون مقابل.وتمسك الهلال بإعتلائه صدارته سلم الترتيب برصيد 35 نقطة مسجلاً 34 هدفاً، وحل هداف الفريق الدولي الصربي «ميتروجول» -كما يلقب- وصيفاً ب 10 أهداف..