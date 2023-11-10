تتجدد الإثارة صباح غدٍ (السبت) في منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023) الـ(16)، التي تقام حالياً على صالة وزارة الرياضة بالدمام بمشاركة 12 ناديًا، وتستضيفها المملكة للمرة الرابعة على التوالي بإقامة لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة، ومباريات تحديد المراكز.وستنطلق مواجهات الدور نصف النهائي عند الساعة 5:30 مساءً، حيث يلعب فريق برشلونة الإسباني «الأكثر تتويجاً باللقب بخمس مرات» أمام فريق فوكس برلين الألماني في اللقاء الأول، فيما يواجه «حامل اللقب» ماغديبورغ الألماني منافسه كيلسي البولندي عند الساعة الـ8:15 مساءً في اللقاء الثاني، لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على اللقب. وفي حال فوز برشلونة وماغديبورغ وتأهلهما سيكون النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين لخطف اللقب، بعد أن حققه ماغديبورغ في النسختين الماضيتين.وضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 5-8، يواجه «المستضيف» فريق الخليج السعودي نظيره النجمة البحريني عند الساعة الــ3:15 عصراً، ويلعب الكويت الكويتي مع فريق الأهلي المصري عند الساعة 1:15 ظهراً، وسيلعب بعدها الفائزان من هاتين المواجهتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران للمنافسة على المركزين السابع والثامن.وفي لقاءات تحديد المراكز من الـ 9-12 يلتقي ممثل المملكة الآخر فريق النور مع فريق فرناندو الأرجنتيني عند الساعة الـ9:15 صباحاً، فيما يواجه كوينزلاند الأسترالي فريق كال هيت الأمريكي عند الساعة الـ11:15 ظهراً، وسيتقابل الفائزان في اليوم الأخير لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.