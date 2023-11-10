استعاد فريق الاتحاد نغمة الانتصارات تحت قيادة مدربه الوطني حسن خليفة، في مواجهته أمام ضيفه أبها بنتيجة ٤/ ٢، فيما انتصر الهلال على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات الجولة ١٣ لدوري روشن السعودي.

على استاد الأمير عبدالله الفيصل، قاد المهاجم كريم بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق فوز قوي على ضيفه أبها بإحرازه لهاتريك في اللقاء الذي انتهى للاتحاد بنتيجة ٤/ ٢، وتقدم الاتحاد أولاً من ركلة الجزاء عن طريق كريم بنزيما (د: ٣٨)، وعادل لأبها كارل إيكامبي (د: ٥١)، ومن ثم أحرز الاتحاد ثلاثة أهداف متتالية عن طريق إيغور كورنادو (د: ٥٤)، وكريم بنزيما (د: ٦٧، ٦٩)، وقلص لأبها فهد الجميعة النتيجة بإحرازه للهدف الثاني لفريقه (د: ٨٥)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الـ٧ ويصل للنقطة ٢٤ وفي المركز الـ٥، فيما تلقى أبها الخسارة الـ٨ وتجمد رصيده عند ١٣ وفي المركز الـ١٣.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته وتفوق على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، وجاء هدفا الهلال عن طريق كل من: ألكسندر ميتروفيتش (د: ٨١)، محمد كنو (د: ٩٠+٩)، ليحقق الهلال الفوز الـ١١ ويصل للنقطة ٣٥ محتفظاً بصدارته، فيما تلقى التعاون الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند ٢٥ نقطة وفي المركز الرابع.