عرقل فريقا ضمك والرياض ضيفيهما الأهلي والفتح بالتعادل في افتتاحية لقاءات الجولة ١٣ لدوري روشن السعودي، ففي المحالة أدرك ضمك تعادلاً قاتلاً مع الأهلي بهدفين لكل منهما، فيما خرج الرياض وضيفه الفتح بالتعادل بهدف لكل منهما، واستعاد فريق الرائد نغمة الانتصارات والتي غابت لـ ٩ جولات بفوزه على ضيفه الشباب بهدفين لهدف، واكتسح الخليج ضيفه الطائي بنتيجة ٣/ ١.على ملعب نادي التعاون ببريدة، ذاق فريق الرائد طعم الانتصارات بعد غياب لـ٩ جولات على حساب ضيفه الشباب بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الرائد كل من: كريم بركاوي (د: ٦)، جوليو تفاريس (د: ٥٦)، فيما جاء هدف الشباب عن طريق رومان سايس (د: ٩٠+٣)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه الـ٢ ليصل للنقطة الـ٩ وفي المركز ١٦، فيما تلقى الشباب الخسارة الـ٦ وتجمد رصيده عند ١٥ وفي المركز ١١.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فرط فريق الإهلي في الفوز على مضيفه ضمك بعد أن تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق كل من: عبدالباسط هندي (د: ١٠)، سميحان النابت (د: ٤٤)، ولكن ضمك انتفض في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وأدرك التعادل، وأحرز هدفا ضمك كل من: فاروق شافعي (د: ٧٣)، نيكولاي ستانسيو (د: ٩٠+١)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله الـ٢ ويصل للنقطة ٢٦ وفي المركز الـ٣، فيما حقق ضمك تعادله الـ٦ ووصل للنقطة ١٥ وفي المركز الـ٩.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، قلب الخليج تأخره من أمام ضيفه الطائي لفوز قوي بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف الخليج الثلاثة كل من: خالد ناري (د: ٤٥+٢)، فابيو مارتينيز (د: ٦١)، محمد شريف (د: ٧٣)، فيما جاء هدف الطائي عن طريق بيرنارد مينساه (د: ٣٠)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين الأولى للاعب الطائي نواف القميري، فيما حصل على البطاقة الحمراء الثانية لاعب الخليج خالد ناري، وبهذه النتيجة يحقق الخليج فوزه الـ٣ ويصل للنقطة ١٣ وفي المركز ١٢، فيما تلقى الطائي الخسارة الـ٨ وتجمد رصيده عند ١١ نقطة وفي المركز ١٥.وعلى استاد الملك فهد الدولي، تعادل فريق الرياض مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما، وتقدم الفتح أولاً عن طريق عباس الحسن (د: ٣٤)، وبعدها تحصل زميله مروان سعدان على بطاقة حمراء (د: ٣٥)، وفي الشوط الثاني أدرك الرياض التعادل عن طريق صالح العباس (د: ٦٨)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح التعادل الـ٣ ويصل للنقطة ٢٤ وفي المركز ٥، كما حقق الرياض التعادل الـ٣ كذلك ووصل للنقطة الـ١٢ وفي المركز ١٤.