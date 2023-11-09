اختتم المتسابق السعودي سلطان حمدي، بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن، التي أقيمت آخر جولاتها في العاصمة الرياض تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتصدره لفئة جي 3، إذ أعاد سلطان للأذهان البطولات التي حققها خلال مسيرته في عالم السباقات والراليات، فبعد انقطاعه عن المشاركة في السباقات، اختار سلطان حمدي العودة من خلال المنافسة في 3 بطولات مختلفة يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في مناطق عدة من المملكة بداية من مدينة حائل حيث أقيم سباق صعود الهضبة، وصولا إلى مدينتي جدة والرياض، إذ اختتمت كل من بطولة الاوتوكروس وكسر الزمن آخر جولاتهما.وعلى مدى ثلاث جولات متتالية مليئة بالحماس والمنافسة استطاع سلطان حمدي الذي شارك على متن سيارته ال «بي آم دبليو – ام 2» تصدر بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن، إذ حسم سلطان البطولة في جولتها الأخيرة في الرياض، واحتل المركز الأول على فئة جي3 مما ضمن حصوله على 65 نقطة لتمكنه من التقدم على منافسيه وتحقيقه المركز الأول على فئته.وجاءت مشاركة بطل الشرق الأوسط للراليات المتسابق السعودي سلطان حمدي في بطولات السعودية تويوتا بدعم من الرعاة الاستراتيجيين مؤسسة الكيان الاجتماعي، برلنتي، مرني، أف بي أو، وساوث كوست، إذ قدم لهم الشكر على الرعاية خلال موسم سباقات 2023.من جهته قال سلطان حمدي: «المنافسة أصبحت أقوى بين المشاركين في البطولات المحلية، وهذا بفضل قيادتنا الحكيمة التي تعيل كل الاهتمام لتطوير القطاع الرياضي في مملكتنا الحبيبة، وهذا يسهم في رفع مستوى الشابات والشباب السعودي ويحفزهم على تقديم الأفضل للمنافسة والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية».