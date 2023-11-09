اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه لفئة الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً مشاركته في بطولة آسيا المقامة حالياً في دولة كازاخستان بمدينة الماتي، بحصوله على 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات ومثلها برونزيات وفضيتان.وقد انتزع في اليوم الأخير للمشاركة اللاعب عبدالله آل سالم لاعب المنتخب السعودي الميدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره الكازاخستاني سبارجلوف قتال فردي وزن تحت 75 كيلو.كما حصل أنس الزهراني لاعب المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية بعد فوزه على القطري عبدالله بابكر في قتال فردي وزن تحت 84 كيلو.ونال زايد البيشي لاعب المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد فوزه على التايواني لين في قتال فردي وزن فوق 84 كيلو.وبذلك اختتم الأخضر السعودي للكاراتيه مشاركته في بطولة آسيا التي شارك بها 32 لاعباً ولاعبة من المنتخب السعودي بتواجد 25 دولة وعدد 408 لاعبين ولاعبات. وقد أعرب الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في البطولة، وقال إننا نفخر ونعتز بهذا الإنجاز المميز من أبطالنا، ونحمد الله ونشكره على ما تحقق، وهذا تم بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وتوجيه ومتابعه من سمو وزير الرياضة وسمو نائبه.