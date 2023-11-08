واصل لاعب الهلال الصربي ميتروفيتش تألقه مع فريقه وتسجيل الأهداف الحاسمة والمهمة، إذ سجل هدف التأكيد للزعيم أمام مومباي الهندي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ووصل إلى الهدف رقم خمسة في البطولة الآسيوية، ليكون هداف دوري أبطال آسيا حتى الآن من أربع مباريات خاضها مع الفريق الهلالي.يذكر، أن ميتروفيتش لعب مع الهلال في جميع البطولات 16 مباراة وسجل 16 هدفاً.وبعد نهاية مباراة الهلال مع فريق مومباي الهندي، أشادت بعض الصحف والمواقع الصربية بتألق «السفاح» ميتروفيتش مع «الزعيم»، إذ وصفت صحيفة «sputnikportal» ميتروفيتش، بأنه آلة تهديفية مع الفريق الأزرق، فقد هز الشباك 16 مرة وله ثلاث تمريرات حاسمة. وأضافت: ميتروفيتش يُسجل مع الهلال، ليس في السعودية، بل في مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا.وعلّقت صحيفة «telegraf» الصربية، أن ميتروفيتش نجح في التسجيل 11 مرة في آخر سبع مباريات له مع الهلال.وكتب موقع «novosti»: هداف الهلال يتألق أمام مومباي الهندي وينتصر في آسيا.