شدد مدرب فريق الوحدة دونيس على ضرورة كسب مواجهة النصر (السبت) القادم، الساعة (9:00) مساء على ملعب الشرائع، ضمن الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تحقيق اللاعبين فوزاً معنوياً على الحزم بهدفين لهدف في الجولة الماضية، بعد أن صام الفريق الكروي عن الانتصار في الجولات الأربع الماضية أمام (الفتح، الفيحاء، الأهلي، والاتفاق). وطالب دونيس اللاعبين بالتقيد بالتعليمات الفنية وعدم الاستهتار بالخصم، والسعي إلى تقديم مستوى مشرف أمام فريق النصر المدجج بالنجوم المنافس على بطولة الدوري. وكلف المدرب الوحداوي خط الوسط بمهمات فنية خاصة داخل الميدان دفاعاً وهجوماً؛ للحد من خطورة لاعبي النصر في بناء الهجمة بتواجد 5 لاعبين بقيادة وليد باخشوين، علاء حجي، فيصل فجر، انسيلمو دي مورايس، وحسين العيسى، مع العمل على التنظيم الدفاعي وعدم تكرار الأخطاء الدفاعية، وأوكل للمدافع أسكار دوراتي مراقبة رونالدو، وعبدالله الحافظ وجواد الياميق يتفرغان لصد الهجمات النصراوية وإحباطها قبل تشكيل خطورة على مرمى الحارس منير المحمدي.ويواجه قائد الوحدة وليد باخشوين، واللاعب النصراوي ساديو ماني خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في اللقاء المرتقب، إذ ستكون مباراة الوحدة أمام الخليج (السبت) 25 نوفمبر الجاري على ملعب الشرائع، فيما سيواجه النصر نظيره الأخدود (الجمعة) 24 من الشهر ذاته على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة (14) في بطولة الدوري.المهددون بالإيقاف