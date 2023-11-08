استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس بالقصر الحكومي بتبوك، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها، المشاركين في منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023، والتي أقيمت أخيراً على ميدان الهجن بمدينة تبوك لمدة 5 أيام.ورحب أمير تبوك بالجميع، معرباً عن سعادته بالالتقاء بهم، ومنوهاً بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للهجن، التي وحّد الملك عبدالعزيز «رحمه الله» المملكة على ظهورها، وكذلك الحرص على توفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأشاد أمير تبوك بالمستوى الكبير الذي ظهرت عليه منافسات الكأس، وبما حققته الهجن بالمنطقة من إنجازات، مشيراً إلى أن منطقة تبوك تعتبر من أوائل المناطق التي تم إنشاء ميدان للهجن بها قبل أكثر من 38 سنة.من جانبه، أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالهجن وملاكها، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.من جهتهم، أعرب ملاك الهجن المشاركون في كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن، عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعمه لأنشطة وسباقات الهجن.وفي الختام، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك، حضر الاستقبال رؤساء المحاكم والمواطنون ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.