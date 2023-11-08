أعلن نادي الاتحاد اليوم (الأربعاء)، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول.

وأكد نادي الاتحاد في بيان نشره على حسابه في منصة (X)، أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة القادمة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

وتوجّه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدّمه خلال فترة عمله الماضية.