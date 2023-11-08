نجح البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في قيادة فريقه رسمياً للتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الـ16 قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين، بعد فوزه على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر الفريق المجموعة بـ١٢ نقطة دون أي خسارة. واستطاع تاليسكا تسجيل «هاتريك» في الدقائق 61 و73 و89، ليقود فريقه لقلب التأخر بهدف بعد تسجيل الدحيل أولاً.وسجل تاليسكا الهدف الأول عن طريق مراوغة ولا أروع ثم سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس الدحيل. عاد تاليسكا وسجل هدفاً عالمياً ثانياً وأطلق قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة لم يستطع حارس الدحيل صدها. وجاء هدف تاليسكا الثالث بصناعة رائعة من النجم عبدالرحمن غريب بعد أن تلاعب بالدفاع ومن ثم مررها لتاليسكا لتسكن شباك الدحيل هدفاً ثالثاً.وقدم الفريق النصراوي بشكل عام أداء ممتازاً في ظل غيابات الفريق ومن أهمها كريستيانو رونالدو والمدافع إيميريك لابورت.وقد حصل تاليسكا على كرة المباراة بعد تسجيله «هاتريك».