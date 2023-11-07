قاد المهاجم البرازيلي أنديرسون تاليسكا فريقه النصر لفوز ثمين على مضيّفه الدحيل القطري بإحرازه «هاتريك» في اللقاء الذي انتهى للنصر بنتيجة ٣/ ٢، فيما خسر الفيحاء لقاءه أمام ضيفه العين الإماراتي بنتيجة ٣/ ٢، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.على استاد خليفة الدولي، غاب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم تغِب المتعة الكروية النصراوية، فقد أبدع تاليسكا وزملاؤه وقدموا واحداً من أجمل لقاءات النصر في دوري أبطال آسيا. ورغم تقدم الدحيل بهدف مبكر عن طريق فيليب كوتينيو (د:٨)، إلا أن تاليسكا رد بهدفين رائعين من تسديدتين من خارج منطقة الـ١٨؛ الأولى بالقدم اليمنى (د:٢٧)، والثانية باليسرى (د:٣٨). وفي الشوط الثاني بصم تاليسكا على «الهاتريك» بإحرازه الهدف الشخصي الثالث له ولفريقه، بعد فاصل فني مميز مع عبدالرحمن غريب ليحرز تاليسكا الهدف الثالث للنصر (د:٦٥). وقبل نهاية اللقاء بـ10 دقائق عاد البرازيلي الآخر فيليب كوتينيو ليحرز الهدف الثاني للدحيل من نقطة الجزاء (د:٨٠). وشهد اللقاء حصول لاعب الدحيل خالد محمد على البطاقة الحمراء (د:٩٠+٢)، لينتهي اللقاء بفوز النصر ٣/ ٢.بهذه النتيجة يحقق «العالمي» انتصاره الرابع ويصل للنقطة ١٢ محتفظاً بصدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) ويفقد آماله في التأهل للدور الثاني من المسابقة.وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، خسر الفيحاء وبصعوبة من العين الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين. أحرز أهداف العين كودجو ابالا (هدفين - د:٢٩، ٤٠) وسفيان رحيمي (د:٦٤)، فيما جاء هدفا الفيحاء عن طريق انتوني نواكايمي (د:٥٣) ومهند القيضي (د:٩٠+٦).بهذه النتيجة يحقق العين فوزه الرابع ويصل للنقطة ١٢ متصدراً فرق المجموعة الأولى، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (الأخير).