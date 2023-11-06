كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الإثنين) عن «هدَّاف»؛ التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™️ المقرر تنظيمها في مدينة جدة خلال ديسمبر القادم.وتجسِّد شخصية «هدَّاف» المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم، كما تعكس الشغف الذي يبديه الشعب السعودي تجاه كرة القدم.ويأتي «هدَّاف» من قلب الكثبان الرملية الذهبية في غرب المملكة، ليخطف أنظار الجمهور ببراعته كمهاجم يجمع بين القوة والسرعة والتسديدات، ليعبر عن شغفه بكرة القدم باعتبارها رياضة تتجاوز جميع الحدود والعوائق والثقافات وتوحد شعوب العالم.ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم الجماهير للقاء «هدَّاف» أثناء تجوله في أرجاء مدينة جدة، ومتابعة قنوات الاتحاد على منصات «X»، «إنستغرام»، «فيسبوك» و«لينكد إن» لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أنشطة التعرف على التميمة الرسمية قبل انطلاق البطولة.ومن المقرر أن يتم تنظيم هذه الأنشطة خلال الجولة الترويجية الخاصة بالبطولة التي تحتضنها حالياً منطقة البلد التاريخية وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، قبل الانتقال إلى المحطة التالية في كورنيش جدة خلال الفترة الممتدة بين 23 نوفمبر و9 ديسمبر.وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA™️، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى، مواجهات بين أبطال قارات العالم على مدار 10 أيام خلال الفترة من 12-22 ديسمبر.