أكد المدرب الهلالي جيسوس بعد فوز فريقه على مومباي الهندي أن «المباراة ‏ كانت صعبة كما توقعت، ولكن رسمنا الخطة المناسبة لمثل هذه المباريات». وأضاف «الفريق الهندي كان منظماً قبل تسجيلنا الهدف الأول، حققنا الهدف الأهم والرئيسي وهو الحصول على النقاط الثلاث». وعن الغيابات التي يمر بها الفريق أجاب «نحن ‏نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولدي الثقة الكبيرة في جميع اللاعبين».وعن الإرهاق الذي يمر به الفريق قال «الكثير من اللاعبين يشعر بالتعب، ولكننا عازمون على بذل كل طاقاتنا للاستمرار في نهج الانتصارات‏». وحول عدم الاستعانة بخدمات اللاعب مصعب الجوير ‏قال «مصعب مصاب الآن، وقبل أن اتسلّم الفريق كان اللاعب لا يلعب بشكل أساسي».