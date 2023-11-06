تعرض الاتحاد للخسارة الآسيوية الأولى من أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها انتصر الهلال على مضيفه مومباي سيتي الهندي، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ٤ لدوري أبطال آسيا. في الهند، واصل الهلال نتائجه المميزة وتفوق على مضيفه مومباي سيتي بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي الهلال كل من: ميشيل ديلجادو (د: ٦٢)، وميتروفيتش (د: ٨٥)، ليحقق الهلال فوزه الثالث ويصل للنقطة الـ١٠ محتفظاً بصدارته للمجموعة، فيما تلقى مومباي الخسارة الرابعة وبقي دون نقاط في المركز الرابع والأخير. على استاد فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية، تعرض الاتحاد لانتكاسة جديدة بعد خسارته من أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي القوة كل من: علي جاسم (د: ٤٤)، مهند عبدالرحيم (د: ٥٢). وشهد اللقاء تفوق القوة لعباً ونتيجة، وتمكن لاعبوه من السيطرة على مجريات المباراة، واستطاع الحارس عبدالله المعيوف التصدي للعديد من الكرات الخطرة، فيما تحسن أداء الاتحاد قليلاً في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة ولكن دون هز الشباك العراقية، لينتهي اللقاء بفوز القوة بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة تعرض الاتحاد للخسارة الأولى وتجمد رصيده عند ٩ نقاط محتفظاً بصدارته لفرق المجموعة، فيما حقق القوة فوزه الثاني ووصل للنقطة الـ ٧ في المركز الثاني.