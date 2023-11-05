شهدت نزالات «WWE» التي أقيمت أمس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 في محمد عبده أرينا، فوز المصارع المحترف سولو سيكوا على صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولات العالم البطل والممثل الأمريكي الشهير جون سينا الذي صفق له الجمهور بالرغم من خسارته، إضافة إلى تغلب بطل «WWE» يونيفرسال الأوحد رومان رينز على إل إي نايت واستطاعته الحفاظ على لقبه.

وضمن منافسات «WWE» التي تصدرت الترند العالمي على منصة «X» استطاعت بطلة العالم للسيدات في كراون جول ريّا ريبلي الحفاظ على لقبها ضد نيا جاكس، وشاينا بازلر، وزوي ستارك، وراكيل رودريغيز في مباراة خماسية شهدت ألواناً من التنافسات بين السيدات اللواتي حاولن انتزاع اللقب من ريبلي في قلب العاصمة الرياض، وسط حضور كبير من الزوار الذين تواجدوا مبكراً لمشاهدة مواجهات «WWE».

وكان البطل سامي زين قد افتتح النزالات اليوم بتغلبه على جاي دي ماكدونا، حيث احتفل بالانتصار مع الجمهور، في حين فاجأ لوجان بول الجمهور بتغلبه على راي ميستيريو لينتزع لقب الولايات المتحدة، وحافظت آيو سكاي على لقبها لبطولة «WWE» للسيدات أمام منافستها بيانكا بيلير.

وإضافة إلى النزالات والتنافسات الكبرى التي شهدتها «بوليفارد سيتي» من قبل الأبطال العالميين كان الفنان إبراهيم الحجاج قد ظهر على الحلبة بشكل آخر، حيث أدى عرضاً امتزجت فيه مشاهد النزالات بالكوميديا، ما أسهم في إضفاء جو من المرح وسط النزالات التي أشعلت حماس الجمهور.