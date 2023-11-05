ضمنت أندية الهلال، وريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وبالميراس، وفلامينغو، وفلومينينسي، وأوراوا، والأهلي، والوداد، ومونتيري، وكلوب ليون، وسياتل ساوندرز؛ المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستقام عام 2025 في أمريكا، إذ اتخذ «FIFA» قراراً بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقاً، بدلاً من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 نادياً، كما صادق مجلس «FIFA» على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، إذ تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري، وتم تقسيمها على النحو التالي:12 نادياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، إضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.