اختتم الاتحاد السعودي للتجديف بطولة المملكة للتجديف الساحلي، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضور محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود. البطولة استمرت على مدى يومين في شاطئ دارين بالجبيل، بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا، شكره وتقديره لمقام أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لهذه البطولة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، مثمناً له دعمه واهتمامه بالرياضة والرياضيين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وتوّج محافظ الجبيل منصور الداود الفائزين بالميداليات، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فئة (فردي رجال) سلطان الشالي، وحصل الكويتي عبدالرحمن الفاضل على الميدالية الفضية، وتركي العارف على الميدالية البرونزية. وفي فئة (فردي رجال تحت 23 سنة) حصل مؤيد الرشيدي على الميدالية الذهبية، وهاني بخاري على الميدالية الفضية، ومحمود نعمان على الميدالية البرونزية.أما في فئة (فردي سيدات) فحصلت الكويتية سعاد الفقعان على الميدالية الذهبية، وفاتن مرزا على الميدالية الفضية، بينما حصلت إيمان رفيق على الميدالية البرونزية.وفي فئة (فردي رجال ناشئين) حصل ردعان الدوسري على الميدالية الذهبية، ومحمد العبدالقادر على الميدالية الفضية، وحصل وائل جليدان على الميدالية البرونزية. أما في فئة (فردي سيدات تحت 23 سنة) فحصلت سلمى مؤمنة على الميدالية الذهبية، ونور بن محفوظ على الميدالية الفضية، وأسيل ملائكة على الميدالية البرونزية.