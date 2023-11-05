أبدى الدولي السابق إداري الفئات السنية بنادي الاتفاق سعدون حمود، سعادته بعد تدشين ملعب نادي الاتفاق الجديد الذي صُمم بأفضل المعايير التي تليق باسم «فارس الدهناء». وقال سعدون في حديثه لـ«عكاظ»: نشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «عرّاب الرؤية» على ما يقدمانه من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي، والجميع شاهد النقلة النوعية التي حدثت في رياضتنا السعودية، كما لا ننسى الدور الكبير من قبل وزارة الرياضة وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز الفيصل الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في الأندية الرياضية. وأضاف سعدون: أجمل ما في هذه الليلة هو «لمّة» الاتفاقيين خصوصاً أننا افتقدنا مثل هذه التجمعات منذ زمن، وإن شاء الله نشاهد في الأيام القادمة وقوف جميع الاتفاقيين مع ناديهم، وبإذن الله يعود «فارس الدهناء» إلى منصات التتويج.