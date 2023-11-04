واصل النصر مطاردة المتصدر الهلال بعد فوزه على ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل ليصل للنقطة ٢٨ وبفارق أربع نقاط فقط عن الهلال، فيما قلب أبها تأخره لفوز على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تعادل الاتفاق وضيفه الرائد سلبياً، ضمن لقاءات الجولة الـ١٢ من دوري روشن السعودي.على ملعب «الأول بارك» تجاوز النصر ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل، جاءا عن طريق كريستيانو رونالدو (د:٢٦) وإيميريك لابورت (د:٥٨)، ليحقق النصر فوزه التاسع ويصل للنقطة الـ٢٨ في المركز الثاني، فيما تلقى الخليج الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند ١٠ نقاط في المركز الـ15.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، انتصر أبها على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف لهدفين. أحرز أهداف أبها كريتشوفياك (د:٢٠) وكفيركفيليا (خطأ في مرمى فريقه - د:٥٩) وكارل إيكامبي (د:٦٩)، فيما أحرز هدفي الأخدود أندريه بوركا (د:٢٦) ومصلح الشيخ (د:٣١)، ليحقق أبها فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ١٣ في المركز الـ١٢، فيما تلقى الأخدود الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ١٦.وعلى ملعبه الجديد وبين جماهيره عجز الاتفاق عن تحقيق الفوز على ضيفه الرائد، إذ انتهى لقاؤهما بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحقق الاتفاق تعادله الثالث ويصل للنقطة الـ٢١ في المركز السابع، فيما حقق الرائد تعادله الثاني ووصل للنقطة الخامسة محتلاً المركز الـ18 (الأخير).