أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، صدور قرار تأديبي للاعب ألعاب القوى في نادي الهلال عمر عبدالإله هوساوي، لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات، حيث تضمن القرار إيقافه 4 سنوات.

وجاء قرار اللجنة استنادا إلى اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، وبناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات، بعد استلام نتيجة العينة «A» من اللاعب وإشعاره بها، حيث تمثل الانتهاك بوجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تم أخذها من اللاعب، وهو ما يعد انتهاكا للائحة، حيث إن المواد محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

ونص القرار على إيقاف لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال عمر عبدالإله هوساوي، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت 2023/10/11، وحظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وتكون عودة الرياضي للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأكدت اللجنة أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح العينة «B»، فيما أتاحت اللجنة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، وأخذ أقواله مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه بالكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، كما تم منح اللاعب كافة الحقوق المتعلقة بالاستئناف، وإشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لألعاب القوى بهذا الإجراء، والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.