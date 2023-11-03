شهدت منصة التواصل الاجتماعي «اكس» إشادة كبيرة من الجماهير الهلالية بنجم الفريق اللاعب سالم الدوسري، الحاصل على أفضل لاعب في آسيا 2022، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه أمام الفتح حيث تسبب بضربة جزاء وسجل هدفاً، وامتدحت الجماهير الهلالية المستويات اللامعة التي يقدمها الدوسري مع فريقه خلال المباريات السابقة، وأكدت أن الدوسري يستحق تحقيق لقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2022.وتمنت الجماهير الهلالية أن يواصل«التورنيدو» تألقه خلال الفترة القادمة، ليُسهم مع الهلال في الحصول على كل البطولات في الموسم الحالي 2023-24، يذكر أن الدوسري شارك مع الهلال في «370»مباراة في كل المسابقات، وسجل 89 هدفًا وقدم 72 تمريرة حاسمة.