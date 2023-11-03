واصل الهلال سلسلة انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، فيما واصل الاتحاد انهياره ولم يذق طعم الفوز للجولة الخامسة على التوالي، وتلقى الهزيمة الثالثة بخسارته من أمام مضيفه الشباب بهدف دون مقابل، وفي مباراة مليئة بالأهداف تعادل الطائي مع ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لكل منهما وذلك في انطلاقة الجولة ١٢ لدوري روشن السعودي.على استاد الملك فهد الدولي، استمر النزيف النقطي لفريق الاتحاد وللجولة الخامسة على التوالي بعد خسارته من الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق اللاعب كارلوس جونيور (د: ١٤)، وبهذه النتيجة يتلقى الاتحاد الخسارة الثالثة ويتجمد رصيده عند ٢١ نقطة وفي المركز السادس، فيما حقق الشباب فوزه الرابع ويصل للنقطة ١٥ وفي المركز التاسع.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته وهزم مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وجاء الهدف الأول عن طريق ألكسندر ميتروفيش من ركلة جزاء (د: ٥)، وسالم الدوسري (د: ٩٠+٣)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه العاشر ويصل للنقطة ٣٢ منفرداً بصدارة الدوري، فيما تلقى الفتح الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ٢٣ نقطة وفي المركز الرابع.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، انتهى اللقاء الذي جمع الطائي بضيفه الفيحاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ليصل الفيحاء للنقطة ١٥ وفي المركز الثامن، فيما وصل الطائي للنقطة ١١ وفي المركز الثاني عشر.