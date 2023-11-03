أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» في بيان رسمي بثه على منصة «x» لتواصل الاجتماعي مشاركته في تنظيم حفل جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» سنويا منذ عام 1956، اعتبارا من عام 2024، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تعزيز المكانة والانتشار العالمي لكرة القدم والجوائز، مع تعزيز الشعور بالوحدة والتعاون داخل مجتمع كرة القدم، وسيتم استحداث جائزتين جديدتين، لأفضل مدرب للرجال وفئة السيدات، كما ستضاف إلى الجوائز الثمانية الحالية الكرة الذهبية للرجال، والكرة الذهبية للسيدات، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وغيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل فريق كرة قدم للرجال، وأفضل فريق كرة القدم للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات الاجتماعية أو الخيرية للاعبين، كما تقرر إقامة حفل التكريم في مدن أخرى بدلا من إقامتها في باريس فقط.يذكر أن قائد المنتخب الأرجنتيني ميسي توج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، بعدما تفوق على منافسيه النرويجي إرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.