اختارت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 «برحة الهزازي» موقعا للترويج للمسابقة التي تستضيفها «عروس البحر الأحمر» في ديسمبر القادم، إذ يفتتح ممثل المملكة العربية السعودية «الاتحاد» بطل الدوري منافسات المونديال يوم 12 ديسمبر بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وفي حال فوزه يلاقي الأهلي المصري بطل أفريقيا بعد أن أوقعته القرعة في هذه المواجهة التي ستكون يوم 15 ديسمبر، ويقام أيضًا في الدور الثاني لقاء يجمع بين ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا في اليوم نفسه أيضا.ويلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء اتحاد جدة مع أوكلاند في نصف النهائي، يوم 18 ديسمبر، ويلتقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، الفائز من مواجهة ليون وأوراوا في نصف النهائي يوم 19 من الشهر نفسه، وتقام المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر، وتسبقها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث.هذا وتعتبر «برحة الهزازي» من أقدم وأشهر الأحياء التاريخية التي يرتادها زوار وأهالي «جدة» بشكل دائم لما تمتاز بعمقها التاريخي واستذكار الماضي وذكرياته، وسيصاحب «الجولة الترويجية» عروض ترفيهية مصاحبة تبدأ في الخامسة عصرا وتستمر إلى الساعة 12 صباحاً.يذكر أن جولة كأس العالم للأندية بدأت في جدة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، ووزارة الرياضة، في القرية الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز أولى محطات الجولة التي استمرت في طريقها بـ5 مناطق مختلفة أخرى داخل مدينة جدة، لتقديم فرصة الاستمتاع للجماهير بالتصوير مع الكأس ومشاهدة العروض الحية المصاحبة للجولة والتقاط الصور التذكارية مع الكأس العالمية.