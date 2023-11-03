يلتقي فريق الشباب نظيره الاتحاد في «كلاسيكو» مواجهات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» على ملعب الملك فهد الدولي، والتي ستكون بمثابة قمة الجولة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.ويخوض الفريقان المواجهة المرتقبة بعد تحقيقهما الفوز وتخطي دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.ويمتلك الشباب عدداً من اللاعبين المميزين على صعيد الأجانب والمحليين، يتقدمهم قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارسه الكوري كيم سيونغ غيو، والكولومبي غوستافو كويّار، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والمغربي رومان سايس والبرازيلي كارلوس جونيور.على الطرف الآخر، يعول الاتحاد على قائده الفرنسي كريم بنزيما، وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي إيغور كورنادو، ومارسيلو غروهي، ورومارينيو داسيلفا، والفرنسي نغولو كانتي.وتشهد الجولة ذاتها في اليوم نفسه لقاءين يلعب في الأول منهما الطائي والفيحاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، حيث يحتل الطائي المركز الـ 14 بـ 10 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز الثامن بـ 14 نقطة، ويسعى كلاهما للفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب، فيما يطمح الهلال لمواصلة صدارة ترتيب فرق دوري روشن بتحقيق الفوز في مباراة صعبة سيحل فيها ضيفاً على الفتح الذي يقدم موسماً جيداً وضعه في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.وتستكمل مواجهات الجولة غدا (السبت) بثلاثة لقاءات، حيث يحل الأخدود ضيفاً على أبها في مواجهة تلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، إذ يحتل أبها المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، فيما يملك الأخدود 7 نقاط وضعته في المركز الـ 16، وفي المواجهة الثانية يستضيف الاتفاق صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة على ملعبه في الدمام نظيره الرائد متذيل الترتيب بخمس نقاط.ويستهدف النصر صاحب المركز الثاني بـ 25 نقطة ثلاث نقاط جديدة يلاحق بها الصدارة، عندما يستقبل الخليج الذي يحتل المرتبة الـ 13 برصيد 10 نقاط على ملعب الأول بارك في الرياض.وتختتم الأحد منافسات الجولة الـ 12 بإقامة 3 لقاءات، تجمع الحزم بالوحدة على ملعب نادي الحزم في الرس، حيث يحتل الحزم المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط، فيما يملك الوحدة 13 نقطة جعلته في المركز العاشر، وفي المواجهة الثانية يستضيف التعاون صاحب المركز الثالث بـ 24 نقطة على ملعبه في بريدة نظيره ضمك الذي يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.وفي ختام مواجهات الجولة، يحل الرياض صاحب المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة ضيفاً على الأهلي الذي يملك 22 نقطة وضعته في المركز الخامس، في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.