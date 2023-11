أوقعت قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فريقي الشباب والنصر في مواجهة نارية ضمن مباريات دور الثمانية من المسابقة، بحضور رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، وبعض ممثلي الفرق المتأهلة إلى هذا الدور، حيث سحبت القرعة دون تحديد مستويات، إذ ستقام جميع المباريات يومي 11-12 ديسمبر القادم باستثناء فريق الاتحاد بسبب تزامنها مع مشاركته في كأس العالم للأندية، وكانت القرعة على النحو التالي:- الشباب vs النصر «ملعب الشباب»- أبها vs الخليج «ملعب أبها»- الفيصلي vs الاتحاد «ملعب الفيصلي»الهلال vs التعاون «ملعب الهلال»