حققت المملكة العربية السعودية، إنجازاً رياضياً جديداً، تمثل في حصولها على الميدالية الفضية في لعبة «البوتشيا» في بطولة غرب آسيا، والمقامة في الأردن، والتي حصدها لاعب نادي ذوي الإعاقة بحائل ذعار الشمري، حيث تعتبر فئة ذوي الإعاقة من أبرز الفئات المستفيدة من خدمات مراكز التأهيل الشامل، والتي تعد من أهم مجالات نشاط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما أسهم في إبراز مواهب هذه الفئة وإبداعاتها الرياضية على المستوى المحلي والدولي.وتسعى وزارة الموارد البشرية بالتشارك في الجهود مع وزارة الرياضة إلى دعم مواهب وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة في الجانب الرياضي، من خلال إشراكهم في عضوية الأندية التابعة لوزارة الرياضة، محلياً و دولياً، حيث نافست الأندية على المراكز الأولى والفوز بعدد من الميداليات، وبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولات 287 لاعباً، وعدد البطولات المحققة من الفرق الرياضية 30 بطولة منها 27 بطولة محلية و3 بطولات دولية.وعلى الصعيد المحلي، ساهمت جهود مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية للمستفيدين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الأندية التابعة لوزارة الرياضة، الذين لم تقف الإعاقة حائلاً بينهم وبين حصد العديد من الميداليات، في عدة مناطق ومدن المملكة، ومنها مشاركة مركز التأهيل المهني للذكور بالرياض في البطولة الرمضانية، التي نضمها نادي ذوي الإعاقة بالرياض، وتحقيق المتدرب مالك الدويرج، المركز الأول في مسابقات «البوتشيا»، كما حقق المركز الأول في سباق 40م جري بالدراجة، فيما حقق فريق كرة القدم كأس كرة القدم لبطولة نادي الرياض لذوي الإعاقة الرمضانية، وفي محافظة الخرج شارك مركز التأهيل الشامل للإناث، في البطولة التي أقيمت في النادي الرياضي لذوي الإعاقة بالرياض، وقد تم تحقيق المركز الأول في البطولة الرمضانية للمرة الثانية على التوالي، كما شهدت الطائف والدمام وتبوك والمدينة المنورة، عدة مسابقات وبطولات لمراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في مجالات عدة وميادين رياضية مختلفة، منها «البوتشيا» وكرة الطاولة البارالمبية.