سلطت الصحف الأجنبية والعالمية صفحاتها على تتويج لاعب الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري بأفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022 وأكدت أن الجائزة ذهبت لمن يستحقها نظير ما قدمه مع فريقه الهلال والمنتخب.

وكتبت صحيفة «corrieredellosport» الإيطالية «ذهبت جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 إلى لاعب الهلال‬⁩ سالم الدوسري الذي سجل هدف فوز منتخب بلاده على الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر».

فيما كتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «حاز جائزة أفضل لاعب آسيوي 2022 لاعب الهلال سالم الدوسري الذي سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي على الأرجنتين الحاصلة على بطولة كأس العالم نسخة 2022. كما كان له دور كبير في وصول ⁧‫ فريق الهلال‬⁩ إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا». وكتب موقع «sondakika-haberleri» التركي «سالم الدوسري هو اللاعب السادس السعودي وخامس لاعب من ⁧الفريق الهلالي‬⁩ يحصد جائزة أفضل لاعب آسيوي».

وأبرزت شبكة «TNTsports» الأرجنتينية تهنئة ⁧‫اللاعب نيمار‬⁩ لزميله ⁧‫سالم الدوسري بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022.

وكتب موقع «transfermarkt» سالم الدوسري‬⁩ الحاصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي أحرز هدف فوز السعودية على الأرجنتين بمونديال قطر، وكان له دور أساسي في مشاركة ناديه الناجحة في كأس العالم للأندية وحصل فريقه على لقب وصيف العالم.