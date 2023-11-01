أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل سعادته بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ترشح المملكة العربية السعودية وحيدة لاستضافة كأس العالم 2034.

وقال المسحل «نبدأ اليوم فصلاً جديداً من رحلة ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم».

وتابع «بدايةً.. أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن بمشيئة الله».

وزاد المسحل «ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034 يجسّد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لنيل حق الاستضافة».

ونوّه المسحل إلى أن جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم؛ لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات، برؤية بطولة كأس العالم في المملكة لأول مرة، وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة، والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطق وطننا الغالي.

وختم «نؤمن بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة، ونتطلع لأن تساهم بطولة كأس العالم 2034 في تطوير وتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم».