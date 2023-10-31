تأهل الاتحاد والنصر والشباب والتعاون وأبها لدور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ فجّر أبها المفاجأة بإقصائه مضيّفه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف رغم طرد لاعبَين من أبها. وانتصر الاتحاد على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، وتفوق التعاون على ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل، وبعد وقت إضافي فاز النصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، وكذلك تجاوز الشباب مضيفه الفتح بهدفين لهدف، وكسب أبها الأهلي بهدفين لهدف ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس الملك.

على ملعب «الأول بارك» بالرياض تفوق النصر على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل، بعد أن امتد اللقاء لشوطين إضافيين، وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني (د:107)، وشهد اللقاء حصول لاعب النصر تاليسكا ولاعب الاتفاق علي هزازي على البطاقة الحمراء.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، انتصر الشباب على مضيفه الفتح بهدفين لهدف في الشوطين الإضافيين، تقدم الفتح أولاً عن طريق كريستيان تيلو (د:24)، ومن ثم عادل للشباب يانيك كاراسكو (د:59)، وفي الشوط الإضافي الثاني وضع كاراسكو بصمته التهديفية الثانية (د:115)، ليهدي التأهل لدور الثمانية لفريقه الشباب.

وعلى استاد الملك فهد الدولي، استعاد الاتحاد شيئاً من بريقه على حساب مضيفه الفيحاء وانتصر بثلاثية نظيفة، وجاءت أهداف الاتحاد الثلاثة عن طريق عبدالرزاق حمدالله (هدفين د:5، 87) وكريم بنزيما (د:90+4)، ليتأهل الاتحاد لدور الثمانية.

وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة فجّر أبها مفاجأة كبيرة بإقصائه مضيّفه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف رغم طرد لاعبَين من أبها. وعلى ملعبه وبين جماهيره تجاوز التعاون ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل. جاء الهدف الأول للتعاون من خطأ فادح لحارس الوحدة منير المحمدي (د:1)، ومن ثم أضاف الفارو ميدران الهدف الثاني للتعاون من ركلة حرة مباشرة خادعت الحارس المحمدي (د:11)، ليتأهل التعاون لدور «ربع النهائي» من المسابقة.