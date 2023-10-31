- هتان وعناد يقتنصان ذهب الملاكمة التايلاندية - البراء يحصد فضية.. والقحطاني يحقق البرونزية - أوكرانيا خطفت اللقب.. والسعودية وصيفاً

نيابة عن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اختتمت مساء أمس (الإثنين)، دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023» في قاعة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، ورئيس منظمة سبورت اكورد إيفو فيرياني، ورؤساء الاتحادات الدولية المشاركة في الدورة التي استمرت منافساتها 11 يوماً، شارك خلالها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم، تنافسوا في 16 رياضة وهي: الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل (الكيك بوكسينج)، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو.

حفل مبسط

وأقيم حفل ختامي للدورة في منطقة المشجعين «الفان زون» اشتمل على عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية إضافة إلى تكريم فرق المتطوعين بالدورة واللاعبين وأصحاب الميداليات.

ثمرة رؤية القيادة

وأبدى الأمير فهد بن جلوي خلال كلمته في الحفل الختامي للدورة، سعادته بأجواء التنافس الاستثنائي على مدى 11 يوماً، والإصرار من اللاعبين واللاعبات للمنافسة في 16 لعبة بالدورة، وقال «احتفالنا اليوم هو تكريم لكل إنجاز تحقق في هذا الحدث الرياضي الكبير، ولم يكن ليتحقق هذا النجاح لولا الدعم السخى من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، ورؤية الملهم سيدي ولي العهد، التي اختصرت الزمن بقطاعنا الرياضي، وقادته لمكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، وتوجيهات ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي أشرف على كافة التفاصيل لضمان تحقيق كافة الأهداف المرسومة، فاليوم، نحتفي بثمرة رؤية قيادة تسابق الزمن، وشعب طموح لا يعرف سوى الإنجاز».

ذكريات لن تُمحى

فيما أكد رئيس منظمة سبورت اكورد ايفو فيرياني، أن الدورة كانت فرصة رائعة تجسّد خلالها قوة الرياضة ونعزز مفاهيم الدمج والمساواة وعدم التمييز وقال «لقد أثبتت المملكة العربية السعودية بهذا الحدث أنها تمتلك كل الإمكانات لاستضافة أي حدث كبير ووفق أعلى المستويات، ويتضمن ذلك البنية التحتية وأفضل المنشآت»، مقدما شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، واللجنة المنظمة المحلية بأكملها برئاسة الأمير فهد بن جلوي على هذه النسخة المميزة من الألعاب العالمية القتالية. وختم حديثه قائلاً «المملكة العربية السعودية جاهزة لاستضافة العديد من الفعاليات في المستقبل القريب، وكانت الألعاب القتالية 2023 دليلاً على ذلك. سنغادر بذكريات لن تُمحى عن وقتنا هنا وصناعة أصدقاء جدد».

4 ميداليات سعودية ختامية

ورفعت السعودية رصيدها من الميداليات إلى 51 ميدالية متنوعة، بعد إضافة أربع ميداليات جديدة في ختام منافسات أمس، حيث خطفت بطلة الملاكمة التايلاندية هتان السيف ذهبية وزن تحت 45 كجم واقتنص عناد باعويضان ذهبية وزن تحت 75 كجم، وحقق البراء العامودي فضية وزن تحت 57 كجم، فيما أحرز عبدالله القحطاني برونزية وزن 63.5 كجم.

الصدارة أوكرانية

وتصدرت أوكرانيا قائمة ترتيب أكثر الدولة تحقيقاً للميداليات برصيد 53 ميدالية (21 ذهبية)، تلتها السعودية في المركز الثاني برصيد 51 ميدالية (12 ذهبية) وحلّت كازاخستان في المركز الثالث برصيد 48 ميدالية (12 ذهبية)، وجاء الرياضيون المستقلون في المركز الرابع برصيد 18 ميدالية (11 ذهبية)، وأكملت فرنسا ترتيب المراكز الخمسة الأولى برصيد 25 ميدالية (10 ذهبيات).

فرنسا تستحوذ على ميداليات السافات

اختُتمت منافسات السافات، حيث أحرزت الفرنسية أندريا كامبوفيردي ذهبية الهجومي وزن تحت 70 كجم، والفرنسية ريم ريدان ذهبية الهجومي وزن تحت 60 كجم، والبلغارية ألكسندرا ديميتروفا ذهبية القتالي وزن تحت 52 كجم القتالي والكرواتية كارميلا ماكيليا ذهبية وزن تحت 60 قتالي للسيدات، وحصد الفرنسي يوهان غاسيري ذهبية الهجومي وزن تحت 70 كجم، ومواطنه الياس كنفوه ذهبية القتالي وزن تحت 60 كجم، والفرنسي أمين فضال ذهبية القتالي وزن تحت 70 كجم والفرنسي كريستوفر بروجيرو ذهبية وزن تحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، والثلاثي فالنتين وكيم ودردور ذهبية الفرق المختلطة للقتال بالعصا.

التايكوندو والملاكمة التايلاندية

وفي منافسات التايكوندو، أحرز الفلبيني داريوس فينيرابل ذهبية منافسات البومزا الفردية للرجال والكورية يايون تشا ذهبية البومزا للسيدات وأحرز الفريق الكوري الجنوبي ذهبية الكيروجي للفرق المختلطة.

وفي نتائج الملاكمة التايلاندية، حسم الإماراتي محمد توزي ذهبية وزن تحت 57 كجم، والإيراني مسعود عبدالمالكي ذهبية وزن تحت 63.5 كجم، والمغربي حمزة رشيد ذهبية وزن تحت 67 كجم، وقسطنطين شختارين ذهبية وزن تحت 71 كجم والعراقي مصطفى التكريتي ذهبية وزن تحت 81 كجم، واللاعب جاجي مدجيدوف ذهبية وزن تحت 91 كجم، والتايلاندية نيراوان تانجشيو ذهبية وزن تحت 48 كجم، والسلوفاكية مونيكا تشوتشليكوفا ذهبية وزن تحت 51 كجم، والبولندية مارتينا كيرشينسكا ذهبية وزن تحت 54 كجم، والأسترالية بريوني سودن ذهبية وزن تحت 57 كجم، والتركية كوبرا كوكاكوس ذهبية وزن تحت 60 كجم، والأسترالية زوي إليزابيث بوتوراك ذهبية وزن تحت 63.5 كجم.

واختُتمت منافسات الكيندو بعروض الكيندو كاتا، والفرق المختلطة، والكوك بوب الكورية، والكيندو أيادو جودو، والماستر للسيدات والرجال.

74 شاشة

احتوت الدورة على 74 شاشة ما بين تقنية وتلفزيونية وضخمة لنقل الحدث، وكشف مدير المنافسات في دورة الألعاب العالمية القتالية محمد خوجة، عن وجود 49 شاشة تقنية في الألعاب الـ16 مختلفة الأحجام وفقا لكل لعبة، و17 شاشة تلفزيونية لنقل الحدث مباشرة وموزعة في أماكن عديدة منها مناطق الإحماء للاعبين، إضافة إلى ثماني شاشات ضخمة موزعة في الملاعب الخمسة التي تقام عليها المنافسات. وأشار إلى أن الشاشات التقنية تسجل فيها النتائج والمراحل المتقدمة للاعبين واللاعبات ومن ثم النتيجة النهائية والفائزين.