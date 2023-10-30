تأهل حامل اللقب (الهلال) لدور «ربع النهائي» من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف نظيفة، كما تأهل بالنتيجة ذاتها الفيصلي بفوزه على النجمة، وفي مباراة دراماتيكية تمكن الخليج من الفوز على ضيفه ضمك بركلات الترجيح 6/ 5 (1/ 1)، ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس الملك.

على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، تجاوز الهلال ضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لينتفض الهلال في الشوط الثاني ويحرز ثلاثة أهداف. كانت البداية من روبن نيفيز (من نقطة الجزاء - د:52)، ومن ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفين (د:79، ومن ركلة جزاء - د:83).

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، استطاع الفيصلي التفوق على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف دون مقابل. أحرز أهداف الفيصلي لوكاس دي سوزا (هدفين د:4، 51) ويزيد جوشان (د:45+4)، ليتأهل العنابي لدور الثمانية من المسابقة.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ابتسمت ركلات الترجيح لصاحب الأرض والجمهور (الخليج) بعد تفوقه على ضيفه ضمك، وشهد اللقاء تقدم الخليج أولاً عن طريق وو يونغ جانغ (د:27)، ومن ثم عادل لضمك نيكولاي ستانسيو (د:33)، وحصل لاعب الخليج منصور حمزي على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وفي ركلات الترجيح تمكن الخليج من إحراز ست ركلات بنجاح وأضاع ركلة واحدة، فيما سجل لاعبو ضمك خمس ركلات وأضاعوا ركلتين، ليتأهل الخليج لدور الثمانية من المسابقة.