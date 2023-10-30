تعود لقاءات الإثارة والندية لكأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم (الإثنين) بإقامة 3 لقاءات في انطلاقة دور الـ16 للمسابقة، إذ يستضيف حامل اللقب الهلال فريق الحزم (9:00) مساء، ويلتقي النجمة نظيره الفيصلي (3:15) عصراً، ويواجه الخليج ضيفه ضمك (5:45) مساء.على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يدخل الهلال حامل اللقب لقاءه أمام ضيفه الحزم بعد أن تأهل بصعوبة بتجاوزه لمضيفه الجبلين بهدف دون مقابل في دور الـ32، ويسعى الزعيم لتجاوز ضيفه في لقاء الليلة والوصول لدور الثمانية لاسيما بعد المستويات المميزة التي يقدمها الفريق بتصدره لدوري روشن السعودي، فيما يدخل الحزم هذا اللقاء بعد أن تجاوز ضيفه العربي بـ3 أهداف لهدف، ويطمح حزم الصمود لتفجير المفاجأة وإبعاد حامل اللقب عن المنافسة.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يخوض صاحب الأرض والجمهور فريق الخليج لقاء صعباً أمام ضيفه ضمك، ويدخل الخليج هذا اللقاء بعد انتصاره على العدالة بهدفين دون مقابل، فيما تفوق ضمك على ضيفه القيصومة بهدفين لهدف، ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، لاسيما الخليج الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي النجمة والفيصلي في لقاء مثير، إذ يسعى كل منهما لمواصلة مشواره لاسيما الفيصلي الذي حقق اللقب من قبل. ويدخل الفريقان هذا اللقاء بعد أن تأهلا بجدارة واستحقاق، إذ تجاوز النجمة جاره الرائد بهدفين لهدف، فيما انتصر الفيصلي على الطائي بهدفين دون مقابل.