يواجه 29 لاعباً، من الأندية المتأهلة لدور ثمن النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني وعدم مشاركتهم مع أنديتهم في حال التأهل لدور ربع النهائي.إذ سينطلق دور ثمن النهائي في كأس الملك اليوم (الإثنين)، بثلاث مباريات، الأولى النجمة والفيصلي الساعة (3:15) عصراً على استاد مدينة الملك عبدالله في بريدة، والثانية الخليج وضمك الساعة (5:45) مساء على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والثالثة الهلال والحزم، الساعة (9:00) مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وتستكمل المباريات غداً (الثلاثاء) الساعة (3:15) عصراً بمواجهتين الأولى الفتح والشباب على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، والثانية التعاون والوحدة على ملعب نادي التعاون ببريدة. وفي الساعة (5:45) مساء تقام مباراتان الأولى الفيحاء والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والنصر والاتفاق على ملعب الأول بارك بالرياض، وتختتم المباريات بلقاء الأهلي وأبها الساعة (9:00) مساء على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.وتهدد البطاقة الصفراء 29 لاعباً، هم: اندرسون تاليسكا، اليكيس تيليس من (النصر)، مدالله العليان، فابينهو، لويز فيليبي من (الاتحاد)، سيرجي سافيتش من (الهلال)، ايفر بانيغا من (الشباب)، معاذ فقيهي، اندري جيروتو، فهد العبدالرزاق، عبدالملك الشمري من (التعاون)، مروان سعدان، محمد خليفة من (الفتح)، باولو ريكاردو من (الحزم)، عبدالرحمن الخيبري، ليو تيليكا من (النجمة)، ياسين برناوي، أرنولد جاريتا، أحمد فلاتة من (الفيصلي)، أسان سيساي، سنوسي هوساوي من (ضمك)، جواد الياميق من (الوحدة)، غريغورز كريشوياك، عبدالإله الشمري، حسن هاشم، فرنسوا كامانو من (أبها)، راكان كعبي، عبدالحميد صابري ومخير الرشيدي من (الفيحاء).