أكدت كتيبة البرتغالي المدير الفني لفريق الهلال خورخي خيسوس «هاتريك» نتيجة الـ«ثلاثة» في شباك الأهلي أمس الأول عندما نجح الزعيم في إحراز الفوز على الراقي بثلاثية مقابل هدف، أحرزها كل من: سافيتش، وميتروفيتش، ومدافع الأهلي إيبانيز بالخطأ في مرماه، إذ حضرت هذه النتيجة «3-1» مرتين قبل مواجهة الجولة 11 أمس الأول، ففي موسم 2010 التقى الفريقان ونجح الزعيم في الفوز 1-3 سجل للزعيم حينها «ويلهامسون، وياسر القحطاني، ونيفيز»، فيما حضرت النتيجة نفسها موسم 2020 على ملعب جامعة الملك سعود أحرز ثلاثية الأزرق وقتها كل من: غوميز، وعلي البليهي، وسالم الدوسري.