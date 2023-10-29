أكد المدرب الهلالي جيسوس بعد فوزه على فريق الأهلي ضمن الجولة 11 بأن المباراة كانت كبيرة ورائعة قدمنا فيها مستوى رائعاً، وعن ضغط المباريات قال: الأندية الكبيرة متعودة على ضغط المباريات والفريق يلعب كل مباراة على حدة، مشيراً إلى أن الفريق بدأ يتطور كثيراً خصوصاً خط الدفاع وهذا الأمر كنا نعاني منه في مباريات سابقة. وأضاف: «دائماً أحاول أن نعمل تدوير بين اللاعبين من أجل استمرار حساسيتهم بالكرة»، وحول تخصيص لاعب في تنفيذ ضربات الجزاء أجاب أنا مخصص بعض اللاعبين لتنفيذ ركلات الجزاء سالم وميتروفيتش وعندما كان نيمار متواجداً، لكن لم أحدد لاعباً بالاسم،واختتم جيسوس حديثه بقوله: «حارس الأهلي ميندي كان نجم المباراة، لولا تألقه لأنهينا الشوط الأول بأربعة أهداف على أقل تقدير».