لم تصمد شباك نادي الهلال خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، أمس الأول، ضمن الجولة 11 من مباريات دوري روشن السعودي، إذ اهتزت بقدم النجم الفرنسي آلان ماكسيمان عند الدقيقة 58 من عُمر الشوط الثاني، عندما استقبل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو هدفاً بعد صيام 540 دقيقة من عدم استقبال أي هدف خلال المباريات الست الماضية.إذ كان يتناوب الحارسان الدولي ياسين بونو ومحمد العويس على حماية شباك الأزرق وصمدا طيلة الفترة الماضية إلى أن أتى الفرنسي وأوقف صيام لاعبي الخصوم في عدم هز شباكهما.يذكر أن آخر هدف استقبلته شباك الهلال كان أمام ضمك عن طريق المحترف الروماني نيكولاس عند الدقيقة 68، حينها كان الحارس المغربي بونو، وأقيم اللقاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ«المحالة».