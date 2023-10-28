تختتم اليوم (السبت) منافسات كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية، حيث ستواجه البرازيل إسبانيا في نهائي السيدات، ومن المقرر أن تواجه البرازيل نظيرتها اليابان على اللقب في مسابقة الرجال. وقبل انطلاق اليوم الأخير، عُقد مؤتمر صحفي حضره رئيس منظمة كرة القدم الشاطئية العالمية جوان كوسكو، ورئيسة الرياضة في نيوم جان باترسون، ومدرب البرازيل للسيدات فابريسيو سانتوس، ومدربة منتخب إسبانيا للسيدات لورينا أسينسيو رويز، ومدرب البرازيل للرجال ماركو أوكتافيو، ومدرب اليابان للرجال النجم الياباني المخضرم السابق تيروكي تاباتا.

وافتتحت جان باترسون المؤتمر بالإعراب عن سعادتها بالمسابقة، ووصفتها بأنها «علامة فارقة في تاريخ نيوم الرياضية». وواصلت باترسون الإعراب عن امتنانها لمنظمة كرة القدم الشاطئية العالمية على الجهود كافة التي أسهمت في نجاح التنظيم والاستضافة للبطولة بنسختها الثانية وبحضور نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الشاطئية.

وتابع رئيس منظمة كرة القدم الشاطئية العالمية جوان كوسكو مسلطًا الضوء على «الطريقة المذهلة» التي قدمت بها نيوم الرياضية الضيافة والمرافق للموظفين والرياضيين الذين شاركوا في هذا الحدث، ووصف كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية بأنه «أفضل حدث لهذا الموسم». وتطرق أيضا إلى مستوى الدول المشاركة في النهائيات، مؤكدا أنها «مباريات نوعية في نهائيات كأس العالم».

وهنأ مدرب البرازيل للسيدات فابريسيو سانتوس كرة القدم الشاطئية العالمية ونيوم على هذا الحدث، موضحًا أن الأولوية القصوى للعبة السيدات هي تنظيم كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للسيدات. ومن جهتها صرحت مدربة منتخب إسبانيا للسيدات لورينا أسينسيو رويز بأن فريقها مستعد «لتقديم عرض في النهائي» اليوم ويريد بشدة تحقيق اللقب.

وأشار المدرب الياباني تيروكي تاباتا إلى هزيمة فريقه أمام البرازيل بنتيجة 8-3 في بطولة العام الماضي، معرباً عن أمله في الثأر من الهزيمة في نهائي هذا العام، وقال إنه «من دواعي سروري البالغ مواجهة البرازيليين مرة أخرى». وأشاد منافسه ماركو أوكتافيو بالفريق الياباني على كل العمل الذي قاموا به وكان متحمسًا للمباراة.

وتنطلق النهائيات في تمام الساعة 6:45 مساءً اليوم (السبت) بدءًا من مباراة البرازيل ضد إسبانيا في نهائي السيدات، ثم مباراة اليابان والبرازيل في نهائي الرجال الذي سيتم بثه على قنوات SSC الرياضية.

وتلتقي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما ستقام مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين إسبانيا وإنجلترا، ومباراة تحديد المركزين السابع والثامن بين السعودية وتركيا.