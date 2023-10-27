تتجه أنظار عشاق الزعيم والقلعة نحو ملعب «الدرة» في الرياض، حيث يشهد مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي ضمن قمة مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين، وقد التقيا على أرضية الملك فهد في 7 مواجهات فاز الهلال في 4 مواجهات مقابل فوز للنادي الأهلي، في حين انتهى التعادل بينهما في لقاءين، وكانت أول مواجهة لهما على «الدرة» عام 2010، وفاز وقتها الهلال بنتيجة (3-1)، وفي عام 2011 حقق الزعيم الفوز برباعية نظيفة، وفي عام 2013 فاز الهلال بهدف دون رد.وحضر التعادل السلبي لأول مرة على ملعب الدرة بين الفريقين في عام 2014، وفي العام الذي تلاه حقق الأهلي الفوز الوحيد في ملعب الدرة بهدف وحيد، وحضر التعادل السلبي بين الفريقين للمرة الثانية عام 2017، في آخر مواجهة جمعت الفريقين على أرضية الدرة.