تسعى كتيبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس إلى توسيع الفارق من خلال فارق الانتصارات بينه ونظيره الأهلي خلال الكلاسيكو المنتظر الذي سيقام، غداً (الجمعة)، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.وعلى الرغم من الفارق الكبير بالانتصارات الذي يصب لمصلحة الأزرق إلا أن مواجهاتهما معاً دائماً ما تحفل بالندية والإثارة ومتعة كرة القدم الحقيقية.هيمنة وسيطرةتهيمن كتيبة الهلال بالفوز على الأهلي خلال المباريات التي يلتقيان بها، فمنذ انطلاق دوري المحترفين موسم «2008-2009» حتى آخر مواجهة جمعتهما لا يزال الزعيم يسجّل تفوقاً واسعاً، إذ التقيا في 28 مباراة، فاز الهلال في 13 منها، وحقق الأهلي الانتصار في 4 مواجهات، فيما احتكم الفريقان للتعادل في 11 مواجهة سابقة.7 انتصارات متتاليةيفرد الزعيم عضلاته في مواجهاته مع الراقي، إذ يملك أطول سلسلة عدم خسارة في المواجهات التي وصلت لـ7 مباريات متتالية، فيما كانت أطول سلسلة عدم خسارة للأخضر في 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.أكبر نتيجةسجّل الأزرق أكبر نتائج مواجهات الكلاسيكو أمام الأهلي في أكثر من مناسبة حيث انتصر 4-0 في عام 2011، وبنتيجة 5-1 في 2021، في حين كانت أعلى نتيجة سجلها الأهلي قبل دوري المحترفين وتحديداً في عام 2005 حينما انتصر على الهلال في الرياض 5-1.العقيد العقدةوأكثر اللاعبين الذين زاروا شباك الزعيم في مواجهات الكلاسيكو بين الفريقين الدولي السوري العقيد عمر السومة الذي يعتبر عقدة للهلاليين من خلال إحرازه العديد من الأهداف «أشكال وألوان»، وهو الوحيد الذي نجح بتسجيل «هاتريك» في مواجهات الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين، وكان ذلك عام 2018 في المباراة التي فاز فيها الهلال 4-3 في استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.